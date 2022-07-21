ناسا تعلن الموعد المحتمل لإطلاق برنامج أرتميس القمري

أعلنت ناسا أنه في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر 2022 قد تطلق المركبة أوريون في رحلة غير مأهولة إلى القمر، بواسطة صاروخ النقل الثقيل Space Launch System (SLS)



ويشير جيم فري رئيس قسم تطوير أنظمة البحث في وكالة الفضاء الأمريكية، إلى أن التواريخ المعلنة هي تواريخ أولية.

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ويقول، "لقد حجزنا ميدان Eastern Range أيام 29 أغسطس و2و5 سبتمبر". ولكن هذه ليست مواعيد نهائية وتعتمد على الأحوال الجوية وسرعة حل الخبراء للمشكلات التي ستظهر أثناء الاختبارات.

ويضيف، وفي حالة تنظيم هذه الرحلة فإنها ستسمر 39 - 42 يوما، على أن تهبط المركبة على منصة مائية خلال أيام 10-17 أكتوبر.

ويذكر أن برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي يتضمن ثلاث رحلات إلى القمر. ومن المقرر هبوط رواد الفضاء على سطح القمر في الرحلة الثالثة بواسطة المركبة الفضائية أوريون. وتخطط ناسا لتنفيذ هذا البرنامج في عام 2025، ولكنها لا تستبعد حدوث تأجيل في المواعيد.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"