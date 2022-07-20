"شرطة الثقب الأسود" تكتشف أول ثقب أسود خامد خارج مجرة درب التبانة

اكتشف ثقب أسود خامد تبلغ كتلته تسعة أضعاف كتلة الشمس على الأقل، على بعد 160 ألف سنة ضوئية فقط من الأرض، ويدور حول نجم.

وقام فريق من الباحثين - يُعرف باسم "شرطة الثقب الأسود'' لأنهم كشفوا زيف العديد من اكتشافات الثقوب السوداء - بالبحث في ما يقرب من 1000 نجم من سديم الرتيلاء في كوكبة دورادو قبل تحديد موقعه.

ويزعمون أن هذا هو أول ثقب أسود خامد يتم اكتشافه خارج مجرة ​​درب التبانة.

وتتشكل الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية عندما تصل النجوم الضخمة إلى نهاية حياتها وتنهار تحت تأثير جاذبيتها.

ويوصف الثقب الأسود بأنه "خامد" إذا لم يكن يلتهم المادة بشكل نشط، ونتيجة لذلك، لا يصدر أي ضوء أو إشعاع آخر.

وتم تشبيه هذا الاكتشاف بالعثور على "إبرة في كومة قش"، حيث يصعب اكتشاف الثقوب السوداء الخاملة لأنها لا تتفاعل مع محيطها.

وقال المعد المشارك الدكتور بابلو مارشانت، من جامعة KU Leuven في بلجيكا: "إنه أمر لا يصدق، فنحن بالكاد نعرف أي ثقوب سوداء خامدة".

ويقع الثقب الأسود المكتشف حديثا في سحابة ماجلان الكبيرة، وتدور حول نجم أزرق حار يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم مجرتنا.

ويُعتقد أن الآلاف من الثقوب السوداء ذات الكتل النجمية موجودة في مجرة ​​درب التبانة وغيوم ماجلان. إنها أصغر بكثير من الثقب الأسود الهائل الذي يبعد 27000 سنة ضوئية عن الأرض والتي تعمل على تشغيل مجرة ​​درب التبانة، والمعروفة باسم القوس A *.

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كما أن الثقب الأسود هو جزء من "ثنائي" له نجم مرافق مضيء، حيث يدور كل منهما حول الآخر في نظام يعرف باسم VFTS 243.

وقالت الدكتورة جوليا بودنشتاينر، المعدة المشاركة، من المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في ألمانيا: "منذ أكثر من عامين، كنا نبحث عن أنظمة ثنائية للثقب الأسود. وكنت متحمسة للغاية عندما سمعت عن VFTS 243، والذي في رأيي هو المرشح الأكثر إقناعا الذي تم الإبلاغ عنه حتى الآن".

واستغرق الأمر ست سنوات من البيانات من التلسكوب الكبير جدا (VLT) التابع لـ ESO لتحديد VFTS 243 رسميا.

ويسمح الماسح الضوئي FLAMES (مصفوفة الألياف الكبيرة متعدد العناصر) على VLT بمراقبة أكثر من مائة كائن في وقت واحد.

وتاريخيا، تم التعرف على الثنائيات التي تستضيف ثقوبا سوداء ذات كتل نجمية من خلال وجود انبعاثات أشعة سينية ساطعة من قرص التراكم.

ويتكون قرص التراكم المتوهج من غازات من الغلاف الجوي للنجم الحي تتدفق نحو الثقب الأسود وتحيط به. لكن الملاحظات من تلسكوب شاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا تكشف عن أن VFTS 243 خافت من الأشعة السينية.

وتلقي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Astronomy، الضوء أيضا على كيفية تكوين الثقوب السوداء من نوى النجوم المحتضرة.

ويبدو أن النجم الذي أدى إلى ظهور VFTS 243 انهار تماما، دون ترك أي أثر لانفجار سوبر نوفا قوي.

وعلى الرغم من لقب "شرطة الثقب الأسود"، يشجع فريق الباحثين الدولي بنشاط التدقيق في عملهم.

وقال المعد الرئيسي الدكتور تومر شنار، من جامعة أمستردام: "بصفتي باحثا كشف زيف الثقوب السوداء المحتملة في السنوات الأخيرة، كنت متشككا للغاية بشأن هذا الاكتشاف. للمرة الأولى، اجتمع فريقنا للإبلاغ عن اكتشاف ثقب أسود - بدلا من رفضه".

المصدر: ديلي ميل