مقارنة صور تلسكوب هابل وجيمس ويب الفضائي.. شاهد الفرق!

أثار تلسكوب جيمس ويب الفضائي ضجة في عالم الفلك بإصداره أولى صوره في 11 يوليو 2022.

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وتظهر المقارنات بين مناظر تلسكوب هابل الفضائي وجيمس ويب للأهداف الكونية نفسها أننا قد قطعنا شوطا طويلا من التقدم التكنولوجي.

وأطلقت ناسا جيمس ويب بعد ثلاثة عقود من إطلاقها تلسكوب هابل ليكون خليفة له وليس بديلا عنه.

ويبدو أن تلسكوب جيمس ويب هو مثال على التطورات في تكنولوجيا التلسكوبات الفضائية التي حدثت خلال ذلك الوقت.

ويرى هابل بشكل أساسي الأطوال الموجية البصرية (المرئية) والأشعة فوق البنفسجية، لذلك تعمل "عيناه" بشكل مختلف عن ويب الذي يرى الأشعة تحت الحمراء، التي تساعد في التحديق عبر المناطق المتربة في الفضاء، والتي لا يستطيع هابل اختراقها.

ومرآة جيمس ويب أكبر بكثير من مرآة هابل. وقالت ناسا: "هذه المنطقة الأكبر لتجميع الضوء تعني أن ويب يستطيع النظر إلى الوراء بعيدا أكثر مما يستطيع هابل فعله".

حقل هابل العميق 2012

في عام 2012، قبل عقد من ظهور الصور الأولى لجيمس ويب، قدم فريق هابل أعمق رؤية للفضاء رأيناها على الإطلاق، والمعروفة باسم الحقل العميق الأقصى (XDF). وأظهر حقل هابل العميق الأقصى نحو 5000 مجرة ، بعضها يعود إلى 13.2 مليار سنة مضت.

NASA, ESA, R. Ellis (Caltech), and the HUDF 2012 Team

وأصدرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية سلسلة من حقول هابل العميقة على مر السنين.

حقل ويب العميق

وصلت أول صورة رئيسية لجيمس ويب وسط ضجة كبيرة في 11 يوليو 2022. وهي تمثل أعمق رؤية بالأشعة تحت الحمراء لكوننا حتى الآن. وتسمى المنطقة الملتقطة في الصورة SMAC 0723، وهي موطن لمجموعة مجرات ضخمة. الأجسام المدببة عبارة عن نجوم، بينما كل شيء آخر عبارة عن مجرة.

وتسمى الصورة الحقل العميق الأول لجيمس ويب، ما يلمح إلى المزيد في المستقبل.

NASA, ESA, CSA, and STScI

وقالت ناسا: "تغطي صورة ويب رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض على مسافة ذراع، وتكشف عن آلاف المجرات في قطعة صغيرة من الكون الواسع. الوضوح مذهل. إنها مثل آلة الزمن، تظهر SMAC 0723 كما كانت تبدو قبل 4.6 مليار سنة".

مشهد منحدرات هابل الكونية

تم إطلاق منظر هابل هذا للركن الشمالي الغربي من سديم كارينا في عام 2008. وتُعرف هذه المنطقة من السديم بالمنحدرات الكونية. إنه مشهد رائع، لكنه أيضا أقل وضوحا من وجهة نظر جيمس ويب.

NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

وتساعد عيون جيمس ويب، التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، في الكشف عن مناطق غير مرئية سابقا من ولادة النجوم والتي لم يتمكن هابل من التقاطها.

جيمس ويب يلتقط "المنحدرات الكونية" لسديم كارينا

واحدة من أكثر صور تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديدة اللافتة للنظر هي هذه الكتلة الترابية لولادة النجوم في سديم كارينا. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "إن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من النجوم الفتية تعمل على نحت جدار السديم عن طريق تآكله ببطء بعيدا. وبرج الأعمدة الدرامية فوق جدار الغاز المتوهج، تقاوم هذا الإشعاع".

NASA

ويبدو المشهد بأكمله تقريبا في صورة ديمس ويب كما لو كان ثلاثي الأبعاد.

هابل يرى الحلقة الجنوبية

يُعرف السديم الدائري الجنوبي أيضا باسم سديم الانفجار الثامن بفضل شكله المشابه لرقم 8 كما تراه بعض التلسكوبات. وتبدو نظرة هابل عام 1998 للسديم جميلة، حيث تُظهر ظلالا منتشرة من الأزرق والأصفر والأحمر البني. ولها مظهر حليبي يشبه الفقاعة.

NASA/The Hubble Heritage Team (STScI/AURA/NASA)

جيمس ويب يرى الحلقة الجنوبية

كشفت رؤية جيمس ويب لسديم الحلقة الجنوبية (المعروف رسميا باسم NGC 3132) عن معلومات جديدة حوله. وقالت ناسا: "كان النجم الخافت في وسط هذا المشهد يرسل حلقات من الغاز والغبار لآلاف السنين في جميع الاتجاهات، وقد كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا للمرة الأولى أن هذا النجم مغطى بالغبار".

إنه يظهر مدى جمال النجوم المحتضرة.

NASA, ESA, CSA, and STScI

وشاركت ناسا صورتين مختلفتين من منظور جيمس ويب حول سديم الحلقة الجنوبية. "النجوم - وطبقات الضوء الخاصة بها - بارزة في الصورة من كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIRCam) على اليسار، بينما تظهر الصورة من أداة Webb's Mid-Infrared Instrument (MIRI) على اليمين لأول مرة "ان النجم الثاني محاط بالغبار"، وفقا لوكالة ناسا.

NASA

خماسية ستيفان بواسطة هابل

خماسية ستيفان (Stephan's Quintet)، المعروفة رسميا باسم Hickson Compact Group 92 (HCG 92) - هي مجموعة من خمس مجرات، أربع منها مشغولة بالتفاعل مع بعضها البعض، وتقع المجموعة في كوكبة الفرس الأعظم.

NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team

والمجرة ذات اللون الفاتح إلى اليسار هي في الواقع أقرب إلينا وليست جزءا من حشد الأربع الآخرين.

وحصل هابل على رؤيته المميزة لخماسية ستيفان عام 2009.

خماسية ستيفان بواسطة جيمس ويب

استغرقت رؤية تلسكوب جيمس ويب الفضائي لخماسية ستيفان جهدا كبيرا لتجميعها، حيث أن المشهد صنع من ما يقارب 1000 ملف صور منفصل.

NASA, ESA, CSA, and STScI

وقالت ناسا: "بفضل رؤيته القوية بالأشعة تحت الحمراء ودقته المكانية العالية للغاية، يعرض جيمس ويب تفاصيل لم يسبق لها مثيل في مجموعة المجرات هذه. مجموعات متلألئة من ملايين النجوم الشابة ومناطق انفجار النجوم من ولادة النجوم الجديدة تزين الصورة".

المصدر: سي نت