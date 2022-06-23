لليوم الثاني على التوالي.. الصين تطلق أقمارها إلى الفضاء

بعد يوم من إطلاق قمر جديد، نجحت الصين صباح الخميس بإطلاق 3 أقمار صناعية أخرى إلى مدارات الأرض.

وتبعا للتلفزيون المركزي الصيني فإن الأقمار الثلاثة من نوع Yaogan-35-02 أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-2D، وانطلق الصاروخ من مطار Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب مقاطعة سيتشوان، تمام الساعة 5:22 باتوقيت المحلي (10:22 بتوقيت موسكو).

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن الأقمار الثلاثة وصلت إلى مداراتها الفضائية المطلوبة، وأن عملية الإطلاق المنفذة باتت المرة الـ 424 التي تستخدم فيها بلادها صواريخ Long March في إرسال الأقمار أو المركبات إلى مدارات الأرض.

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وصممت الصين أقمار Yaogan الصناعية لدراسة سطح الأرض وتقييم حالة المحاصيل الزراعية التي تنمو على سطحها، واستخدامها في مراقبة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ويعتقد بعض المحللين أن العديد من هذه الأقمار يمكن استعمالها لاستشعار الأرض عن بعد أو من الممكن أن تكون لها استخدامات عسكرية في الاستطلاع الإلكتروني البصري.

المصدر: تاس