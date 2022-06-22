الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة الفضاء القريب من الأرض

أعلنت وسائل إعلام صينية أن بكين أطلقت قمرا صناعيا اختباريا لدراسة الفضاء القريب من الأرض.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر Tianxing-1 الجديد أطلق إلى مدارات الأرض اليوم الأربعاء من مركز جيوغوان الصيني لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة قانسو، تمام الساعة 10:08 بالتوقيت المحلي (05:08 بتوقيت موسكو).

وأشار التلفزيون المركزي الصيني إلى أن القمر أرسل إلى الفضاء باستخدام صاروخ Kuaizhou-1A الصيني، ووصل إلى مداره الفضائي المحدد.

وصاروخ Kuaizhou-1A هو نسخة معدّلة عن صواريخ Kuaizhou-1 الفضائية الخفيفة التي تستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة.

ويتكون الصاروخ من 3 مراحل، ويبلغ طوله 20 م تقريبا، وقطره 1.4 م، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل حمولات يصل وزنها إلى 300 كلغ إلى المدارات الأرضية المنخفضة، ونقل محمولات تتراوح ما بين 200-250 كف إلى المدار الأرضي المتزامن مع الشمس.

المصدر: فيستي