فالنتينا تيريشكوفا في مثل هذا اليوم عام 1963: أنا النورس.. كيف تسمعني؟

"أنا النورس، كيف تسمعني، أجب". بهذا النداء سمع العالم في 16 يونيو عام 1963 صوت أول رائدة فضاء فالنتينا تيريشكوفا من المدار البعيد.

وبقيت الملازم أول فالنتينا تيريشكوفا في الفضاء لمدة يومين و22 ساعة و50 دقيقة. وخلال هذا الوقت، حققت مركبتها الفضائية 48 دورة حول الأرض. وذلك بعد أن قامت برحلة فضائية على متن مركبة الفضاء "فوستوك 6" ذات المقعد الواحد.

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في يوم هبوط المركبة الفضائية على الأرض، تمت ترقية فالنتينا تيريشكوفا أولا إلى رتبة ملازم أول، وبعد ساعتين أصدر قائد للقوات الجوية السوفيتية أمرا جديدا، تم بموجبه منحها رتبة نقيب.

ثم منحت رئاسة مجلس السوفيت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يوم 22 يونيو 1963 رائدة الفضاء فالنتينا فلاديميروفنا تيريشكوفا لقب بطل الاتحاد السوفيتي لقاء قيامها برحلة طويلة في الفضاء الكوني.

وتحققت الرحلة التالية للمرأة إلى الفضاء بعد مرور 19 عاما فقط. وكانت ثاني رائدة فضاء هي سفيتلانا سافيتسكايا.

المصدر: نوفوستي