علماء الفلك الصينيون يلتقطون إشارات فضائية غريبة

أعلنت مجموعة من علماء الفلك الصينيين عن التقاط إشارات "مشبوهة" يمكن أن تكون صادرة من كائنات فضائية.



وتشير صحيفة Science and Technology Daily الناطقة باسم وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، إلى أنه وفقا لرئيس المجموعة الصينية لدراسة الحضارات غير الأرضية فإن "احتمال أن تكون الإشارة المشبوهة قد نشأت نتيجة تداخل الموجات الراديوية، لذلك هناك حاجة إلى فحوصات ودراسات إضافية، والتي قد تستغرق وقتا طويلا".

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وقد تم العثور على هذه الإشارات الغريبة في أرشيف عام 2019 التي استقبلها التلسكوب اللاسلكي FAST في جنوب غرب الصين. ووفقا لعلماء الفلك قد يكون لهذه الإشارات تفسير بسيط.

وحذر أندرو جونز مراسل Space News الأمريكي، خبير البرنامج الصيني للفضاء، على صفحته في شبكة "تويتر" من أن هذا "مثير للاهتمام، ولكن لا حاجة للتحمس كثيرا".

ومن جانبهم يدعو عدد من الخبراء، إلى انتظار نشر مقال علمي يتضمن تحليلا مفصلا لهذه الظاهرة، وعلى ضوء ذلك استخلاص الاستنتاجات.

ويذكر أن بيل نيلسون، رئيس ناسا، لم يستبعد في اكتوبر 2021 وجود كائنات فضائية، وأعرب عن أمله أن لا يكون ظهور الأطباق الطائرة المجهولة، من عمل عدو ما على الأرض. كما أشار إلى التواصل مع الطيارين الذين رصدت راداراتهم ظواهر لا يمكن تفسيرها.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"