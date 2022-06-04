لقطات من مركبة جونو تكشف كيف سيبدو التحليق فوق قمم سحابة أكبر كواكب المجموعة الشمسية

أصدرت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا لقطات جديدة لكوكب المشتري وهي تحلق على ارتفاع 3300 كيلومتر فقط فوق قمم سحابة عملاق الغاز في 9 أبريل.

وكانت هذه هي الرحلة رقم 41 لجونو فوق الكوكب الذي ينفث الإشعاع، حيث حلقت المركبة الفضائية أثناء ذلك، بسرعة قصوى تبلغ 210 ألف كم / ساعة بالنسبة إلى الكوكب.

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وتقدم اللقطات مشهدا يوضح كيف سيكون شعورك عند التحليق فوق قمم السحابة الملونة لكوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية.

وقال مسؤولو ناسا في بيان، يوم الجمعة 27 مايو، إن هذا أسرع بسبع مرات من سرعة محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض، ونحو خمس مرات أسرع من رحلات أبولو المأهولة عندما غادرت الأرض متوجهة إلى القمر.

وشاركت ناسا اللقطات الملونة المذهلة التي وقع إنشاؤها بواسطة العالمة أندريا لاك باستخدام أداة JunoCam الخاصة بالمركبة الفضائية.

وفي حين أن الهدف الرئيسي لجونو كان كوكب المشتري، فقد أذنت ناسا في يناير 2021 بتمديد تفويض المهمة للتركيز بشكل أكبر قليلا على الأقمار الأربعة الكبيرة للكوكب، وخاصة غانيميد وأوروبا وآيو. وستستمر مركبة جونو حتى سبتمبر 2025، على افتراض أنها لا تزال في حالة جيدة للعمل.

Take a ride with #JunoMission.@NASA's Juno spacecraft used its JunoCam instrument to capture what it would look like to skim the cloud tops of Jupiter. Citizen scientist Andrea Luck created this animated sequence using raw image data. https://t.co/tEIu9KT2MEpic.twitter.com/aQ2BaoPrUO — NASA JPL (@NASAJPL) June 2, 2022

وقال الباحث الرئيسي سكوت بولتون، من معهد الأبحاث الجنوبي الغربي في سان أنطونيو، في وكالة ناسا، في بيان عند الإعلان عن تمديد المهمة: "مع المهمة الموسعة، سنجيب عن الأسئلة الأساسية التي نشأت خلال مهمة جونو الرئيسية أثناء تجاوز الكوكب لاستكشاف نظام حلقات كوكب المشتري والأقمار الصناعية الجليلية".

ومن المرجح أن يكون الإشعاع هو التهديد الرئيسي للمهمة حيث تحاول مواصلة عملها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولكن طالما أن مركبة جونو نشطة، فإنها ستعمل كمستكشف للمهام المستقبلية في كوكب المشتري، أكبر كوكب في النظام الشمسي.

المصدر: سبيس