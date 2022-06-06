روسيا تستحدث كوكبة جديدة من الأقمار الصناعية

وافق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين على خطة لاستحداث مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية الروسية المخصصة لمراقبة البيئة وطقس الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الموقع الرسمي الروسي للمعلومات القانونية "وافق رئيس وزراء الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين على خطة عمل لتنفيذ سياسة الدولة في مجال استخدام نتائج الأنشطة الفضائية لصالح تحديث الاقتصاد الروسي، ووفقا للخطة وبحلول 2025 من المفترض أن تستحدث روسيا مجموعة دائمة من الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية والمائية وعلوم المحيطات".

أضاف البيان "تمت الموافقة على خطة العمل للفترة ما بين 2022 و2025 لتنفيذ أساسيات سياسة الدولة في مجال استخدام نتائج الأنشطة الفضائية في سبيل تحديث اقتصاد الاتحاد الروسي وتطوير مناطقه حتى عام 2030، ووقع رئيس الوزراء على الخطة".

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ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "روسيا ستعمل على تطوير وضمان عمل مجموعة دائمة من الأقمار الصناعية التي ستستعمل لأغراض الأرصاد الجوية والمائية، والأبحاث الأوقيانوغرافية والفيزيائية، ومنها أقمار Meteor و Electro و Arktika وOkean وZond، إضافة إلى أقمار Canopus وCondor المخصصة لمراقبة البيئة الأرضية".

وتخطط روسيا لتجهيز أقمارها الجديدة أيضا بمواصفات وتقنيات حديثة تساعدها على رصد الأحوال الجوية على مدار الساعة، وتقنيات لقياس معدلا ت الارتفاع، وتقنيات لرصد الصواعق، وتقنيات لرصد انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في طبقات الغلاف الجوي.

المصدر: فيستي