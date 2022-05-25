اكتشاف سديم كوكبي نادر

اكتشف علماء جامعة صن يات صن الصينية سديما نادرا من الهيدروجين المحايد، خلال مراقبتهم للسديم الكوكبي الفتي IC 4997 .

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ويشير موقع arXiv، إلى أن السديم الكوكبي عبارة عن سحابة واسعة من الغاز والغبار، تظهر بعد أن يرمي نجم عملاق أحمر طبقته الخارجية، ويتحول إلى قزم أبيض. ويقع السديم IC 4997 على بعد 8000 سنة ضوئية عن الأرض وتصل درجة حرارة الغاز فيه إلى حوالي 20 ألف كلفن ودرجة حرارة النجم المركزي 49 ألف كلفن.

وقد راقب العلماء السديم IC 4997 بواسطة التلسكوب اللاسلكي FAST، واكتشفوا رابطا لاسلكيا H I يشير إلى وجود الهيدروجين المحايد الذي نادرا ما يكتشف في السديم الكوكبي.

ووفقا للعلماء، يقدر العدد الإجمالي لذرات الهيدروجين في ذرات غلاف السديم IC 4997 بحوالي (17 في 10 أس 54 ). و تبلغ كتلة هذا الغلاف الهيدروجيني تقريبا 0.0146 من كتلة الشمس. واتضح لعلماء الفلك أنها قُذفت قبل ما لا يقل عن 990 عاما.

المصدر: لينتا. رو