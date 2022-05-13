العلماء يعرضون أول صورة لثقب أسود في مركز مجرة درب التبانة

عرضت وكالة الفضاء الأوروبية لأول مرة في التاريخ صورة لثقب أسود في مركز مجرة درب التبانة.

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ونشر خبراء مجموعة Event Horizon Telescope (EHT) على موقعها أول صورة لثقب أسود ضخم في مركز مجرة درب التبانة.

ويقول الخبراء، "هذه الصورة، هي فرصة طال انتظارها لإلقاء نظرة على جسم ضخم يقع في مركز مجرتنا".

وقد أصبحت هذه الصورة أول دليل مباشر على أن الجسم الموجود في مركز مجرة درب التبانة وتدور حوله النجوم، هو ثقب أسود.

ووفقا للخبراء، الثقب الأسود، هو جسم معتم تماما، لذلك لا يمكن رؤيته. ولكن يوجد حوله غاز مضيء. وتسمى المنطقة المركزية المظلمة بـ "الظل". وقد رصد EHT ضوءا منحنيا بفعل جاذبية ثقب أسود كبير كتلته أكبر من كتلة الشمس بأربعة ملايين مرة.

ويقع هذا الثقب الأسود على بعد 27000 سنة ضوئية عن الأرض. لذلك من أجل الحصول على صورته، كان على العلماء دمج ثمانية مراصد لا سلكية في تلسكوب افتراضي. وهذا التلسكوب جمع البيانات على مدى عدة ليال.

المصدر: نوفوستي