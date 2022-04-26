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الصين تستعد لمكافحة كويكبات خطيرة

الفضاء

الصين تستعد لمكافحة كويكبات خطيرة
yamal-media.ru
صورة أرشيفية
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تعتزم الصين إنشاء منظومة فعالة على الأرض وفي الفضاء من شأنها الإنذار عن أجرام فضائية قد تشكل خطورة على الكوكب.

ستباشر إدارة الفضاء الصينية عما قريب بتحقيق مشروع خاص بالتأثير الحركي على  كويكبات تهدد الأرض. أعلن ذلك يوم 24 أبريل الجاري نائب رئيس الإدارة، أو يانغ هوا.

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وقال في حديث أدلى به للتلفزيون الصيني المركزي:  "سنحاول نهاية الخطة الخمسية الجارية (أعوام 2021 –  2025) أو عامي 2025 – 2026  البدء في اختبار تكنولوجيات رصد كويكب ما يشكل خطرا على الأرض، يؤدي إلى  تغيير مدار الجرم الفضائي.

وأوضح أن جمهورية الصين الشعبية تعتزم إنشاء منظومة أرضية وفضائية  فعالة من شأنها الإنذار المبكر عن أجرام فضائية قد تشكل خطورة على كوكبنا. ويخطط الأخصائيون الصينيون في الوقت نفسه لتطوير تكنولوجيات  قادرة على الحيلولة دون اقتراب مثل هذه الأجرام الفضائية.

وقال:" ستساعد الصين بذلك البشرية التي بدأت في مواجهة المخاطر الي تشكلها الكويكبات على الأرض.

المصدر: تاس

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