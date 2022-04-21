الدول العربية على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة منتصف ليل الجمعة

سيكون هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة فريدة ستشهدها سماء الدول العربية منتصف ليل الجمعة 22 أبريل.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة السعودية إن ظاهرة "شهب القيثاريات" ستصل لذروتها بداية من منتصف ليل الجمعة لتستمر طيلة ساعات الليل، إلى غاية شروق الشمس.

وأفادت في تغريدة "ستشهد سماء السعودية والوطن العربي وصول شهب القيثاريات 2022 ذروة نشاطها من منتصف ليل الجمعة 22 أبريل وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 23 أبريل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة عند مراقبة الأفق الشمالي الشرقي من موقع نظام بعيدا عن أضواء المدن".

وتتمثل "شهب القيثاريات" في زخة من الشهب يمكن رصدها بالعين المجردة.

وتحدث عادة في الفترة ما بين 16 و25 أفريل من كل عام.

ستشهد سماء السعودية والوطن العربي وصول شهب القيثاريات 2022 ذروة نشاطها من منتصف ليل الجمعة 22 ابريل وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 23 ابريل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة عند مراقبة الافق الشمالي الشرقي من موقع نظام بعيدًا عن اضواء المدن. pic.twitter.com/z6s6mGTxXZ — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) April 21, 2022

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية