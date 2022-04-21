فيديو جديد لناسا يكشف عن كسوف دراماتيكي للشمس على سطح المريخ

شاهدت مركبة "بيرسيفيرانس"، القمر Phobos يمر أمام الشمس، من نقطة Jezero Crater على المريخ.

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واستخدمت "بيرسيفيرانس" نظام الكاميرا Mastcam-Z عالي الدقة لتصوير فيديو Phobos، وتقول وكالة ناسا إن النتيجة هي الأكثر تكبيرا وأعلى معدل إطار لمراقبة كسوف Phobos الشمسي على الإطلاق المأخوذ من سطح المريخ.

ووقع الحدث في 2 أبريل 2022 (تاريخ الأرض، بالطبع) واستمر أكثر من 40 ثانية بقليل. وهذا يعني أن هذا الفيديو قريب جدا مما شهدته "بيرسيفيرانس" في الوقت الفعلي. والوقت الذي يستغرقه القمر Phobos لكسوف الشمس، أقل بكثير من كسوف الشمس المعتاد الذي يشمل قمر الأرض، حيث أن Phobos أصغر بحوالي 157 مرة من قمرنا.

ويحتوي Mastcam-Z على مرشحات شمسية خاصة تسمح له بالتحديق مباشرة في الشمس.

ويمكن أن يساعد الفيديو التفصيلي العلماء على فهم مدار قمر المريخ بشكل أفضل وكيف تؤثر جاذبيته على الجزء الداخلي من المريخ، بما في ذلك قشرته وغطاؤه.

ويقول العلماء إنه في كل مرة يتم فيها ملاحظة هذه الكسوف، فإنه يسمح لهم بقياس التحولات الطفيفة في مدار Phobos بمرور الوقت.

وتسحب قوى المد والجزر للقمر الجزء الداخلي العميق من الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى قشرته وغطائه، ولذا فإن دراسة مقدار تحولات Phobos بمرور الوقت تكشف شيئا عن مدى مقاومة القشرة والعباءة، وبالتالي ما هي أنواع المواد التي تتحول إليها.

المصدر: ساينس ألرت