"سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا للتجسس

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الأحد 17 أبريل الجاري صاروخ "فالكون – 9" بقمر صناعي سيعمل لصالح إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية.

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وتم إطلاق الصاروخ من قاعدة "فاندربرغ" الجوية في ولاية "كالفورنيا" الأمريكية الساعة 09.13 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 16.13) بتوقيت موسكو)، وذلك في إطار بعثة NROL-85 العسكرية السرية.

وقد هبطت المرحلة الأولى للصاروخ أوتوماتيكيا بعد مرور 8 دقائق على موقع خاص مجهّز في المطار الفضائي للقاعدة الجوية.

يذكر إن كل الاجراءات تتخذها إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية تعتبر سرية للغاية. كما لم تكشف الإدارة مواصفات للقمر الاستطلاعي الجاسوس والغاية منه.

المصدر: تاس