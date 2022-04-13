لوكاشينكو: روسيا وبيلاروس ستعملان على تطوير مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده تعمل مع روسيا لتطوير مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية.

وخلال اجتماع مع محافظ إقليم بريمورسكي الروسي قال لوكاشينكو: "تعمل بيلاروس وروسيا على استحداث كوكبة مشتركة من الأقمار الصناعية.. نحن نعمل لإنتاج معدات مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، هذه المجموعة من الأقمار باتت تدعى الأقمار البيلاروسية-الروسية للاتصالات، وتتكون من 6 أقمار".

وأضاف "نحن بحاجة اليوم للأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، لقد ناقشنا هذا الأمر بشكل مفصل أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. سنصنع أحد أفضل أنواع الأقمار في العالم التي يمكنها رصد أجسام بطول 35 سم".

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وأشار لوكاشينكو إلى "أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أظهرت الحاجة لمثل هذا النوع من الأقمار" وقال: "لماذا يقاتل الأوكرانيون أحيانا بنجاح؟..لأن الأمريكيين ركزوا مجموعة أقمار الاستطلاع الخاصة بهم فوقنا، وهم يرون كل شيء، وينقلون المعلومات بشكل مباشر للفرق المهاجمة الأوكرانية التي لا تهاجم القوات الروسية وجها لوجه بل من الجوانب والخلف".

المصدر: تاس