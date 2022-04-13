علماء سيبيريا يبتكرون محركا فريدا للأقمار الصناعية صغيرة الحجم

مُنح العلماء في جامعة أومسك التقنية الحكومية في غرب سيبيريا منحة مالية خاصة بتصميم محرك نبضي صغير الحجم سيستخدم في الأقمار الصناعية.

أفاد بذلك الثلاثاء 12 أبريل المكتب الصحفي للجامعة وقال إن الاختراع لا مثيل له في العالم، إذ أنه يتميز باستهلاك كميات قليلة من الطاقة ويمكن استخدامه في حال استنفاد موارد القمر الصناعي وانتهاء عمره في مدار الأرض.

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وأشار المكتب الصحفي إلى أن هذا المشروع يحل إحدى أكثر المشاكل إلحاحا، وهي أنظمة التغذية الكهربائية للأقمار الصناعية صغيرة الحجم.

يذكر أن تصاميم كهذه أجريت في التسعينيات من قبل العلماء الروس، وتم تعليقها لنقص الأموال. وظهرت الآن إمكانات وأجهزة حديثة تمكّن الباحثين من مواصلة الدراسات.

وقال صاحب المشروع، بافيل ياتشمينيف:" إن المحرك النبضي المذكور لا مثيل له في العالم، وهناك محركات صنعت خارج روسيا تعمل بالتيار المستمر، لكن محركنا يعمل بشحنات من النبضات ويعتبر أكثر فاعلية من حيث استهلاك الطاقة، مقارنة بمثيلاته الأجنبية التي تستخدم في الأقمار الصناعية".

وأضاف قائلا:" إننا أجرينا تجربة، فاتضح أن قدرة 100 واط لازمة لتشغيل المحرك الكلاسيكي الذي يعمل بالتيار المستمر. أما محركنا فيستهلك 5 واط فقط، ليصبح في جاهزية تامة.

جدير بالذكر أن مدة المنحة المالية التي خُصصت لعلماء الجامعة لا تزيد عن عامين. وهي فترة كافية للحصول على مواصفات تقنية للمحرك والتأكيد عليها.

المصدر: تاس