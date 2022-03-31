كيف تبدو محطة الفضاء الدولية من الأرض؟

تعد محطة الفضاء الدولية (ISS) واحدة من أعظم الإنجازات البشرية في مجال ارتياد الفضاء، حيث قضت ما يقرب من ربع قرن في مدار الأرض ولا تزال تحطم الأرقام القياسية حتى اليوم.

فكيف تبدو محطة الفضاء الدولية من الأرض؟

تقع محطة الفضاء الدولية على بعد 253 ميلا خارج الغلاف الجوي للأرض، وهي أقرب بكثير إلى الكوكب من معظم الأقمار الصناعية. والمحطة هي حضور واضح نسبيا في السماء، خاصة لمن لديهم المعدات المناسبة.

وفي حين أنها مرئية أيضا بالعين المجردة، سيحتاج الناس إلى معرفة ما يبحثون عنه، حيث تبدو مشابهة لمعظم الكائنات الأخرى خارج الأرض.

وربما لاحظها الملايين من الناس من قبل، حيث تبدو محطة الفضاء الدولية كنجم لامع. وخلال ليلة صافية، تظهر المحطة كضوء ساطع سريع الحركة في السماء.

ووفقا لوكالة ناسا، إنها ثالث ألمع كائن مرئي في الليل. وأصدرت الوكالة أداة مفيدة لتحديد موقع محطة الفضاء الدولية، وهو "Spot the Station".

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ويقوم برنامج التحكم في المهمة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا ومقره هيوستن، بتقييم الفرص المتاحة لـ 6700 موقع محتمل.

ويمكن للأشخاص العثور على مواقعهم على الخريطة المضمنة، والتي تسرد المواقع حسب البلد والمنطقة.

وعلى سبيل المثال، هناك 147 منطقة محتملة حيث يمكن للناس مشاهدة المحطة من إنجلترا وويلز وأيرلندا مجتمعة، مع تسعة في اسكتلندا.

ويؤدي التكبير على الخريطة إلى تقسيمها إلى مناطق، ما يدل على أن أكثر من 100 منها في جنوب شرق إنجلترا. ويؤدي النقر فوق موقع إلى عرض قائمة بفرص الرؤية المحتملة في الأيام القادمة.

ويقدر رواد الفضاء أنها تتحرك حوالي 4.75 ميلا كل ثانية، ما يعني أنه لن يضطر الناس إلى الانتظار طويلا بين مرات المشاهدة.

وينصح مشغلو الموقع أن أي شخص لا يمكنه العثور على منطقته في القائمة يجب أن يبحث عن الأماكن المجاورة.

ويذكرون أن محطة الفضاء الدولية "مرئية لمسافة طويلة حول كل موقع من المواقع المدرجة".

المصدر: إكسبريس