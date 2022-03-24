اكتشاف كوكب خارجي بحجم المشتري

اكتشف علماء الفلك بجامعة بنسلفانيا الأمريكية كوكبا خارجيا TOI-3757 b, حجمه أكبر بعض الشيء من حجم كوكب المشتري، ولكن كتلته أقل بثلاث مرات .

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ويشير موقع arXiv.org، إلى أن العلماء اكتشفوا هذا الكوكب بطريقة العبور "ترانزيت"، التي تتضمن البحث عن النجوم التي ينخفض ​​منحنى سطوعها بسبب مرور جسم كبير في خلفيتها. تم تأكيد الطبيعة الكوكبية للإشارة المكتشفة في النجم TOI-3757 ، الذي ينتمي إلى الأقزام الحمراء من النوع الطيفي M، من خلال المتابعة اللاحقة.

و نصف قطر الكوكب TOI-3757 b أكبر من نصف قطر كوكب المشتري بـ 1.09 مرة، وكتلته تعادل حوالي 0.268 من كتلة المشتري. أي أن كثافته تعادل 0.27 غرام للسنتيمتر المكعب. وهذا يجعله الكوكب الأقل كثافة الذي يدور حول نجم من النوع الطيفي M. يدور الكوكب حول النجم الأصلي مرة كل 3.44 يومًا على مسافة حوالي 0.038 وحدة فلكية. وتقدر درجة حرارة توازن الكوكب بـ 759 كلفن.

ويقع النجم الأم TOI-3757 الذي يدور حوله الكوكب على بعد حوالي 578 سنة ضوئية عن الأرض، ويقدر عمره بـ 7.1 مليار عام ودرجة حرارته الفعالة 3913 كلفن. وهو أخف من الشمس بنسبة 37 بالمئة، ويحتوى على أدنى نسبة معدنية (عناصر أثقل من الهيدروجين) من بين جميع الأقزام الحمراء المعروفة التي لديها عمالقة غازية.

المصدر: لينتا. رو