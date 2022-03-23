ماسك يحدد موعد إطلاق المركبة ستارشيب

أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس، أن 39 محركا ستكون جاهزة بحلول شهر أبريل.

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ويشير ماسك في موقعه بشبكة "تويتر"، إلى أن شركة سبيس إكس، تخطط لأول مرة لإطلاق نموذج للمركبة ستارشيب إلى مدار حول الأرض في شهر مايو المقبل.

وكتب ماسك، "سيكون لدينا بحلول الشهر المقبل، 39 محركًا جاهزًا للطيران، بعدها نحتاج لشهر آخر لتركيبها، لذلك آمل أن ننطلق في شهر مايو المقبل في رحلة مدارية".

وكما هو معروف، فالمركبة الفضائية ستارشيب قابلة لإعادة الاستخدام وصممت خصيصا للرحلات المأهولة إلى المريخ، حيث تتسع لمئة شخص. وقد تم اختبار نموذج أولي لهذه المركبة عدة مرات، كانت جميعها داخل الغلاف الجوي للأرض، كانت تنتهي بتدمير النموذج، باستثناء الاختبار الأخير الذي جرى في مايو عام 2021.

المصدر: tass