"روس كوسموس": العقوبات لا تؤثر على إنتاج صواريخ "سويوز" الروسية

لن تؤثر العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا أبدا على مركز "بروغريس" الروسي المصنع لصواريخ "سويوز" الفضائية الروسية الحالية والمستقبلية.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية التي يعد المركز فرعا لها، دميتري روغوزين. على قناة "تليغرام" التابعة له بعد زيارته الميدانية للمعمل الذي يُنتج صاروخ "سويوز – 5" الروسي الواعد.

إقرأ المزيد

وأعاد مدير "روس كوسموس" إلى الأذهان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدرجا اسمه على قائمة الأشخاص الذين قد فرضت عليهم العقوبات، وذلك على الرغم من أن الرواد الأمريكيين لا يزالون يستخدمون المركبات المأهولة الروسية للعودة إلى الأرض من المحطة الفضائية الدولية.

وقال:"إنهم حمقى ويتصرفون كأعداء".

ولفت انتباه دميتري روغوزين أثناء زيارته لمركز "بروغريس" الفضائي التحضيرات لإنتاج صاروخ "سويوز – 5" الفضائية شبه الثقيل. ونشر روغوزين كذلك على قناته "تليغرام" صورة فوتوغرافية لخزان الوقود ومحرك " إر دي – 171 إم بي" للصاروخ.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن كان قد أعلن في وقت سابق أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا ستقطع نصف تصدير التكنولوجيات الفائقة عن روسيا وستوجه ضربة إلى قطاعها الفضائي.

أما الاتحاد الأوروبي فأعلن من جانبه عن تعليق أي تعاون مع روسيا في مجال الفضاء، بما في ذلك تحقيق بعثة "إكزومارس – 2022" الفضائية إلى المريخ.

المصدر: تاس