التقاط لحظة انفجار نجم على بعد 500 مليون سنة ضوئية من الأرض!

التقط علماء الفلك لحظة انفجار نجم على بعد 500 مليون سنة ضوئية من الأرض، في مستعر أعظم دراماتيكي.

ويحدث انفجار المستعر الأعظم من النوع الثاني عندما يتعذر على نجم كبير جدا دمج الذرات داخل نواته، ما يؤدي إلى انفجاره، والتخلص من طبقاته الخارجية.

وحدث المستعر الأعظم، المسمى SN2021afdx، في مجرة ​​Cartwheel ذات الشكل غير المعتاد، والتي تقع في كوكبة النحات.

ESO

والتقط علماء الفلك الصورة في ديسمبر 2021 باستخدام تلسكوب التكنولوجيا الجديدة التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (NTT) في تشيلي. ثم قارنوا الصورة بواحدة من نفس المجرة، تم التقاطها باستخدام التلسكوب الكبير جدا (VLT) في أغسطس 2014 - قبل حدوث انفجار المستعر الأعظم.

ويمكن رؤية ضوء جديد ساطع في الجانب الأيسر السفلي من الصورة الجديدة، وهذا غير مرئي في صورة 2014.

ويمكن أن يكون الضوء من انفجار نجم مرئيا لأشهر أو حتى سنوات بعد الحدث، على الرغم من أنه رصد في ديسمبر 2021، إلا أن انفجار المستعر الأعظم حدث قبل 500 مليون سنة - واستغرق هذا الوقت طويلا حتى يصل الضوء إلى الأرض.

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ويقع داخل مجرة ​​Cartwheel، التي كانت ذات يوم مجرة ​​حلزونية عادية خضعت لتفاعل مباشر مع مجرة ​​مصاحبة أصغر منذ عدة ملايين من السنين، ما منحها مظهرها المميز.

وكان SN2021afdx أحد المستعرات الأعظمية من النوع الثاني، والذي يحدث عندما يصل نجم ضخم إلى نهاية تطوره ويترك وراءه ثقبا أسود أو نجما نيوترونيا. والمستعرات الأعظمية هي أحد الأسباب التي تجعل علماء الفلك يقولون إننا جميعا مصنوعون من غبار النجوم، لأنها تترك الفضاء من حولها مليئا بالعناصر الثقيلة.

وتتشكل هذه العناصر على شكل نجم فتي، والذي قد يؤدي لاحقا إلى أجيال من النجوم والكواكب الجديدة.

ويتطلب اكتشاف ودراسة هذه الأحداث غير المتوقعة تعاونا دوليا عبر تلسكوبات متعددة.

ويجب أن تحدث هذه الملاحظات على مدى سنوات عديدة - لاكتشاف الاختلافات في سماء الليل - لأنها، على الرغم من رؤيتها لعدة أشهر، يمكن أن تكون عابرة.

وكانت المرة الأولى التي رصد فيها SN2021afdx في نوفمبر 2021 من خلال مسح ATLAS، وهو نظام إنذار مبكر من اصطدام كويكب، طورته جامعة هاواي وبتمويل من وكالة ناسا.

ويتكون من أربعة تلسكوبات، اثنان منها في هاواي وواحد في تشيلي ورابع في جنوب إفريقيا. ويقوم كل منها تلقائيا بمسح السماء بأكملها عدة مرات كل ليلة بحثا عن الأجسام المتحركة. ويمكن استخدامها لاكتشاف المستعر الأعظم.

وبعد أن اكتشف ATLAS المستعر الأعظم، وجه المرصد الأوروبي الجنوبي ePESSTO + إلى الجسم، وهذا هو المسح الطيفي العام ESO للأجسام العابرة، المصمم لدراسة الأحداث العابرة مثل المستعر الأعظم.

ولم يقتصر الأمر على التقاط الصورة الجميلة للمجرة، والمستعر الأعظم، ولكن أيضا التقاط الأطياف. ويمكن لعلماء الفلك استخدام هذه الأطياف لتحديد ما إذا كان المستعر الأعظم من النوع الثاني.

المصدر: ديلي ميل