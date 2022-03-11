روغوزين يتوقع انهيار المحطة الفضائية الدولية عام 2030

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن تمديد تشغيل المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2030 يتطلب أمولا كثيرة وجهودا كبيرة، وبعكسه سوف "تنهار".



ويقول، "وافقت الحكومة الروسية على تمديد فترة تشغيل المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2024، في حين قررت الولايات المتحددة تشغيلها لغاية عام 2030 . ولكن نحن نعتقد أن المحطة ستتفكك قبل عام 2030 . لأن مدة خدمتها المقررة قد انتهت منذ سنوات عديدة".

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ويضيف، إن تمديد فترة تشغيل المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2030 سيخلق خطورة على حياة رواد الفضاء.

ويقول، "يجب تخصيص أموال ضخمة لإصلاح المحطة الفضائية الدولية. ولكن ما ضرورة ذلك في ظل الظروف الحالية، حيث يتصرف الأمريكيون والبريطانيون والأوروبيون بالصورة التي نراها الآن".

ويذكر أن مكسيم أوفتشينيكوف، نائب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" أعلن في 15 فبراير المنصرم، أن تشغيل محطة الفضاء الدولية من غير المرجح أن يمدد إلى ما بعد عام 2030. وأكد أنه لا يوجد قرار نهائي من الجانب الروسي بشأن إمكانية تمديد تشغيل الجزء الروسي من المحطة حتى هذا التاريخ ، لأن هذا القرار سيعتمد على الحالة الفنية للأنظمة والوحدات.

ولكن جويل مونتلبانو، رئيس برامج القطاع الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية، أعلن في 20 ديسمبر 2021، أن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرار تشغيل المحطة الفضائية الدولية على الأقل حتى عام 2030.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"