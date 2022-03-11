"سبيس إكس" تطلق 48 قمرا جديدا إلى الفضاء
أعلنت شركة سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها إطلاق مجموعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.
وقال بيان صادر عن الشركة "يوم الأربعاء 9 مارس الجاري جرت بنجاح عملية إطلاق 48 قمرا من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض، الأقمار أرسلت إلى الفضاء على متن صاروخ Falcon 9 أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا تمام الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي (16:45 بتوقيت موسكو)".
Liftoff! pic.twitter.com/EGxL5a9tbh— SpaceX (@SpaceX) March 9, 2022
وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي أطلق الأمس كانت قد استعملت في ثلاث عمليات إطلاق فضائي سابقة وبعد إطلاقها هذه المرة عادت إلى الأرض لتهبط على منصة عائمة في المحيط الأطلسي إذ يخطط لاستخدامها في عمليات إطلاق مستقبلية، وأن تقنية استعمال صواريخ Falcon 9 أكثر من مرة تقلل بشكل كبير من كلفة عمليات الإطلاق الفضائي التجارية.
أعلنت شركة "سبيس إكس" عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019، وتخطط الشركة بشكل عام لإرسال نحو 11 ألف قمر من هذه الأقمار إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.
المصدر: فيستي