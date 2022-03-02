مروحية Ingenuity أتمت رحلة أخرى فوق سطح الكوكب الأحمر

أعلنت وكالة ناسا أن مروحية Ingenuity نجحت مؤخرا بالتحليق برحلة جديدة فوق سطح المريخ.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة"في 25 فبراير الماضي نجحت مروحية Ingenuity بالتحليق برحلتها الـ 20 فوق سطح المريخ، الرحلة كانت ناجحة وحلقت فيها المروحية لمدة 130.3 ثانية، وقطعت مسافة 391 مترا بسرعة 4.4 /ثا".

وكانت ناسا قد أرسلت هذه المروحية مع مسبار إلى المريخ في 18 فبراير العام الماضي، وصممتهما لإجراء أبحاث بهدف اكتشاف أية آثار للحياة على سطح الكوكب الأحمر.

The estimated landing location of #Ingenuity, after its 20th flight, on Sol 362. It is ~220m west of @NASAPersevere, inside a crater, and it is not visible by the rover.

Read on for gif and details:

1/2#MarsHelicopterpic.twitter.com/wdfeP14amn — 65dBA (@65dbNoise) February 28, 2022

ويبلغ وزن المروحية المذكورة نحو 1.8 كلغ، وكانت قد نجحت برحلتها الأولى فوق سطح المريخ في 19 أبريل الماضي، وحلقت حينها لمدة 39.1 ثانية، ووصلت لارتفاع 3 أمتار عن سطح الكوكب، وخلال رحلتها التاسعة التي جرت في 5 يوليو الماضي سجلت هذه المروحية عدة أرقام قياسية في وقت واحد، وقطعت نحو 625 مترا خلال تحليقها لمدة دقيقتين و46 ثانية، وخلال رحلاتها السابقة تمكنت Ingenuity من توثيق عدة صور ملونة لسطح الكوكب الأحمر، وجرى إرسال هذه الصور لوكالة ناسا لمعاينتها.

A first take on an animation of #Ingenuity's flight #20. 54 seconds near the end of the flight are still missing since not all images have arrived; the same as with flight #19.



Processed HELI_NAV images, 5fps@NASAPersevere, #MarsHelicopterpic.twitter.com/uxk3wzKWoC — 65dBA (@65dbNoise) February 28, 2022

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وستستخدم ناسا هذه المروحية في الأماكن التي تصعب على الروفرات المريخية الوصول إليها، وستستعمل صورها لصنع خرائط ثلاثية الأبعاد لسطح الكوكب الأحمر، وستعتمد تقنياتها في صنع مروحية مريخية أخرى قد يصل وزنها إلى 30 كلغ.

المصدر: فيستي