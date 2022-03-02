"روس كوسموس" : مركبة "أورليونوك" الواعدة ستطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ متعدد الاستخدام

تخطط مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لأن تطلق مركبة "أورليونوك" الفضائية الروسية الواعدة بواسطة صاروخ "آمور" متعدد الاستخدام والعامل بغاز الميثان.

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أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في حديث أدلى به لمجلة "روسكي كوسموس" الفضائية الروسية. وقال إن البرنامج الفضائي الروسي لا يتضمن حاليا تلك الخطة. لكن البرنامج ستدرج عليه تعديلات بعد انتهاء عملية إعداد المشروع التصميمي للمركبة.

وقال روغوزين إن "أورليونوك" هو نموذج مصغّر لمركبة "أوريول" الفضائية التي يجب أن تطلق إلى الفضاء لأول مرة في أبريل عام 2024، لذلك يمكن أن يطلقها صاروخ متوسط وليس صاروخا ثقيلا. وهو صاروخ "أمور" العامل بالميثان الذي تعود مرحلته الأولى إلى الأرض.

يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد وقعّت في أكتوبر عام 2020 مع شركة "بروغريس" الفضائية الروسية اتفاقية وضع مشروع تصميمي لأول صاروخ روسي متعدد الاستخدام وعامل بالميثان سيتم إطلاقه من مطار "فوستوتشني" الفضائي المدني في شرق روسيا.

المصدر: تاس