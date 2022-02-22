الصين تنفي معلومات تفيد بسقوط صاروخها على سطح القمر

نفت الصين معلومات تفيد باحتمال سقوط شظية انفصلت عن مسبار "تشانغ إه-5" الصيني العائد إلى الأرض على سطح القمر.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني.

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وجاء في البيان": وفقا لأنظمة الرصد الصينية فإن "تشانغ إه-5" دخل بسلام الغلاف الجوي للأرض حيث احترق تماما".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وان وانغ بينغ، إلى أن الصين تلتزم بالقانون الدولي أثناء رحلاتها الاستكشافية في الفضاء.

بينما أفادت صحيفة The Guardian البريطانية بأن جسما مجهولا بوزن نحو 4 أطنان سيصطدم في 4 مارس المقبل بالقمر.

وكانت وكالة "ناسا" الأمريكية قد أعلنت في فبراير الجاري أن هذا الجسم المجهول هو جزء من الصاروخ الحامل مسبار تشانغ إه-5" الصيني.

أما وسائل الإعلام الدولية فكانت قد افترضت في وقت سابق أن الجسم المجهول المذكور هو جزء من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

المصدر: تاس