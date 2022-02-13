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محطة آلية روسية ستراقب نشاطات المركبات الفضائية الأجنبية على سطح القمر

الفضاء

محطة آلية روسية ستراقب نشاطات المركبات الفضائية الأجنبية على سطح القمر
Gettyimages.ru
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قالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن المحطة الكوكبية الروسية الآلية "لونا -26" تسمح بمراقبة نشاطات المركبات الفضائية الأجنبية على سطح القمر.

وأضافت الوكالة، في بيانها حول خطط عمل المحطة الروسية الآلية "لونا -26" المقرر إطلاقها في عام 2024: "تتضمن مهمات البرنامج الروسي لاستكشاف واستثمار القمر، كشف وتحديد خصائص الموارد القمرية، وكذلك تقييم ومراقبة نشاطات المركبات الفضائية الحكومية والخاصة التابعة للدول الأجنبية".

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ووفقا للخطة، ستحدد المركبة الفضائية، التي ستنتقل إلى القمر بعد "لونا -26"، خصائص الأجسام ذات الانعكاس المنخفض وتحديد أحجامها، التي تصل إلى عدة سنتيمترات، باستخدام المعدات الالكترونية الضوئية في نطاق الأشعة تحت الحمراء من مدار قمري بارتفاع 50 إلى 100 كيلومتر.

المصدر: تاس

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