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"ناسا" للفضاء تنشر أول صور يرصدها أقوى تلسكوب في العالم

الفضاء

AFP ASTRIUM / HO/ ASTRIUM
تليسكوب "جيمس ويب" الفضائي - صورة تعبيرية
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نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء الصور الأولى التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب"، وذلك بعد ‏شهرين تقريبا من إطلاقه الرسمي.‏

والصور التي تم التقاطها ونشرت أمس الجمعة، هي لنجم في كوكبة "الدب الأكبر" (أورسا ميجور)، والتي تحتوي على مجموعة النجوم التي يشار إليها عادة باسم "بيغ ديبر"، كما يظهر من خلال 18 مقطعا تشكل المرآة الذهبية لتلسكوب "جيمس ويب"، فيما وصفه المسؤولون بأنه "كنز دفين من التفاصيل" التي سيستخدمها المهندسون وخبراء البصريات لمحاذاة جودة التلسكوب العالية.


وتم تسجيل صور النجم الذي يقع على بعد حوالي 258 سنة ضوئية من الأرض بواسطة "أداة العمود الفقري" للتلسكوب، وهي كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة.

وسيعدل علماء الفلك خلال شهر مارس المقبل، مقاطع المرآة حتى تشكل الصور الـ18 نجمة واحدة، وهو مشروع سيساعد تلسكوب "جيمس ويب" على التقاط صور لم يسبق لها مثيل للكون.

ونشرت "ناسا" أيضا، صورة "سيلفي" التقطها تسلكوب "جيمس ويب" لمرآته الأساسية الذهبية.


ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، يعتبر تلسكوب "جيمس ويب"، الذي يبلغ عرضه 21 قدما، أكبر تلسكوب تم إطلاقه في الفضاء، والذي نجح في نشر مرآته الأساسية الشهر الماضي، وهو جهد مشترك من وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، ويعتبر خليفة لتلسكوب "هابل" البالغ تكلفته 10 مليارات دولار.

المصدر: "سبوتنيك"

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