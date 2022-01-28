"سبيس إكس" تطلق قمرا إيطاليا إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها ستطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا إيطاليا إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تقرر تأجيل إطلاق صاروخ Falcon-9 التابع لسبيس إكس، والذي سيحمل إلى مدارات الأرض قمر COSMO-SkyMed الإيطالي المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، والتأجيل سببه سوء الأحوال الجوية في منطقة قاعدة الإطلاق".

Falcon 9 and COSMO-SkyMed Second Generation FM2 are vertical on Space Launch Complex 40. Weather is 60% favorable for tonight’s launch at 6:11 p.m. EST. Webcast will go live ~15 minutes before liftoff → https://t.co/bJFjLCzWdKpic.twitter.com/haZOJj3xje — SpaceX (@SpaceX) January 27, 2022

وتبعا للمعلومات الواردة عن مركز جون كندي الفضائي الأمريكي فإن "إطلاق الصاروخ مع القمر المذكور كان من المفترض يوم الخميس 18:11 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الجمعة 2:11 بتوقيت موسكو) لكن عملية الإطلاق أجّلت حتى يوم الجمعة 18:11 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (السبت 2:11 بتوقيت موسكو).

Due to unfavorable weather, now targeting Friday, January 28 at 6:11 p.m. EST for launch of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 — SpaceX (@SpaceX) January 27, 2022

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وتستخدم إيطاليا أقمار COSMO-SkyMed لاستشعار الأرض عن بعد وتساعد بيانات هذه الأقمار عدة مؤسسات في أداء مهامها، وكانت روسيا قد أطلقت قمرا إيطاليا من هذه الفئة أيضا عام 2020، مستخدمة صاروخا من نوع Soyuz-ST.

المصدر: فيستي