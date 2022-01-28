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"سبيس إكس" تطلق قمرا إيطاليا إلى الفضاء

الفضاء

twitter.com/SpaceX
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها ستطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا إيطاليا إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تقرر تأجيل إطلاق صاروخ Falcon-9 التابع لسبيس إكس، والذي سيحمل إلى مدارات الأرض قمر COSMO-SkyMed الإيطالي المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، والتأجيل سببه سوء الأحوال الجوية في منطقة قاعدة الإطلاق".

وتبعا للمعلومات الواردة عن مركز جون كندي الفضائي الأمريكي فإن "إطلاق الصاروخ مع القمر المذكور كان من المفترض يوم الخميس 18:11 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الجمعة 2:11 بتوقيت موسكو) لكن عملية الإطلاق أجّلت حتى يوم الجمعة 18:11 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (السبت 2:11 بتوقيت موسكو).

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وتستخدم إيطاليا أقمار COSMO-SkyMed لاستشعار الأرض عن بعد وتساعد بيانات هذه الأقمار عدة مؤسسات في أداء مهامها، وكانت روسيا قد أطلقت قمرا إيطاليا من هذه الفئة أيضا عام 2020، مستخدمة صاروخا من نوع Soyuz-ST.

المصدر: فيستي

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