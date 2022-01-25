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تلسكوب "جيمس ويب" يصل إلى مدار عمله المقرر

الفضاء

تلسكوب
AFP jody amiet
صورة تعبيرية
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أعلنت ناسا أن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" أنهى بعد رحلة استمرت حوالي الشهر رحلته إلى نقطة لاغرانج الثانية في منظومة الشمس- الأرض، ووصل إلى مدار العمل المقرر.

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وجاء في بيان ناسا المنشور على موقعها الرسمي في الإنترنت، "بدأ تلسكوب "جيمس ويب" في الساعة 14.00 (22.00 بتوقيت موسكو) من يوم 24 يناير 2022، بتشغيل محركاته لمدة 297 ثانية، لإجراء تصحيح أخير في مساره والوصول إلى مدار عمله حول نقطة لاغرانج الثانية، الواقعة على بعد حوالي مليون ميل عن الأرض".

وتجدر الإشارة، إلى أن رحلة التلسكوب "جيمس ويب" من الأرض إلى نقطة لاغرانج الثانية في منظومة الشمس- الأرض، استمرت حوالي الشهر، تمكن خلالها من استكشاف أنظمته الرئيسية بما فيها النظام البصري و"الدرع الحراري".

المصدر: نوفوستي

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