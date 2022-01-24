20 فئرا ستمكث 30 يوما في الفضاء البعيد

سيتسع القمر الصناعي الروسي " فوزفرات إم كا آ" من طراز "بيون – إم" الذي يتوقع أن تطلقه روسيا عام 2023 لنحو 20 فأرا، فضلا عن 50 كلغ من الحمولة المفيدة الأخرى.

أفاد بذلك النائب الأول لمدير معهد الدراسات الحيوية والطبية في أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير سيتشوف، في حديث أدلى به لمجلة "روسكي كوسموس" الروسية.

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وقال ستمضي الفئران فترة تزيد عن 30 يوما بعيدا عن الأرض. ويبحث العلماء الآن ارتفاع مدار سيطلق إليه القمر الصناعي ويجمعون كلهم تقريبا على ضرورة إطلاقه إلى ارتفاع 200 كيلومتر فوق سطح الأرض، ما يعني أن 20 فأرا ستمكث خلال 30 يوما في الفضاء الكوني بعيدا عن تأثير جاذبية الأرض من جهة وتحت تأثير الأشعة الكونية من جهة أخرى.

وقال سيتشوف إن" القمر الصناعي " فوزفرات – إم كا آ" سيساعدنا في دراسة تأثير عوامل مختلفة للرحلة الفضائية بعيدة المدى على جسم الحيوانات وبينها الجاذبية المتغيرة والبيئة المغناطيسية الضعيفة والأشعة المختلفة. وأضاف أن إطلاق قمر صناعي واحد غير كاف لدراسة كل تلك العوامل، لذلك من الضروي أن يطلق في المستقبل قمر صناعي آخر.

وسيعود القمر الصناعي بالفئران بعد مرور 30 يوما إلى الأرض حيث ستخضع الفئران كلها لفحوص تفصيلية بواسطة مستشعرات تم غرسها في أجسامها.

يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت عام 2013 قمرا صناعيا بيولوجيا أول من طراز "بيون".

المصدر: تاس