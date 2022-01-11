شركة روسية خاصة تختبر صاروخا فضائيا خفيفا متعدد الاستخدام

تنوي شركة S7 Space الروسية للطيران والفضاء اختبار خزانات الوقود الصغيرة للصاروخ الفضائي الخفيف متعدد الاستخدام قيد التصميم.

وسيجري اختبار خزانات الوقود في مختبر غير تابع للشركة.

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أعلن ذلك رئيس إدارة التصاميم التكنولوجية في شركة S7 Space، أرسيني كيساريف.

وقال:" إننا نخطط لاختبار بعض أجزاء الصاروخ وبالتأكيد خزانات الوقود بقطر 1.5 متر. ويجب أن تؤكد الاختبارات متانة تصميم الخزانات. بينما لم نعقد إلى حد الآن اتفاقية مع جهة ما ستقدم لنا مختبرا لإجراء الاختبار".

وأعرب كيساريف عن أمله بأن تجري الاختبارات في مختبر معهد "تسني ماش" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية. وأضاف أنه قد يكون هناك أي مختبر آخر مع شرط اتفاقه مع شروط الشركة التقنية.

وكان، كيساريف قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع قناة Rosmould على "يوتيوب" أن شركته تعتزم الانتهاء من تصميم الصاروخ الفضائي الخفيف بحلول عام 2023.

يذكر أن مركز التصاميم في شركة S7 Space كان قد أفاد في سبتمبر الماضي بأن الشركة باشرت بتصميم الصاروخ الفضائي الخفيف متعدد الاستخدام الذي سيستخدم مستقبلا لإنتاج الصواريخ المتوسطة التي سيطلقها المطار الفضائي العائم " المنصة البحرية".

جدير بالذكر أن شركة S7 الروسية للطيران أعلنت عام 2016 عن تأسيس فرعها S7 Space (أنظمة النقل الفضائية). وقد حصلت الشركة عام 2017 على ترخيص بتحقيق العمل الفضائي وتصميم الصواريخ الفضائية.

المصدر: تاس