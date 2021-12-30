الصين تحطم رقما قياسيا في عمليات الإطلاق الفضائي هذا العام

نجحت الصين خلال العام الحالي بتسجيل رقم قياسي من حيث عدد عمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، متجاوزة الولايات المتحدة وبعض البلدان الرائدة في هذا المجال.

وأشارت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية CASC في بيان لها إلى "أن الصين سجلت هذا العام رقما قياسيا وطنيا من حيث عدد الصواريخ التي أطلقتها إلى الفضاء، إذ ازداد هذا العدد بنسبة 40% مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 55 صاروخا".

وتبعا لصفحة المؤسسة على شبكة WeChat فإن "الصين احتلت المرتبة الأولى هذا العام من حيث عمليات الإطلاق الفضائي، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة، وآخر عملية إطلاق لها نفذتها في 30 ديسمبر الجاري، بتمام الساعة 00:43 بتوقيت بكين (29 ديسمبر 19:43 بتوقيت موسكو)، إذ أطلقت صاروخا من نوع Long March-3BE حمل إلى مدارات الأرض القمر الصناعي Shiyan-9 المخصص للاتصالات.

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وأوضحت CASC أنها نفذت 48 عملية إطلاق من أصل الـ 55 المذكورة، وجميع هذه العمليات تكللت بالنجاح.

وتعمل الصين بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي في السنوات الأخيرة، وخلاله أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات والأرصاد الجوية وأقمار الاستشعار عن بعد، كما تعمل على تطوير برنامجها الخاص لاستكشاف القمر والمريخ، وأطلقت أيضا محطة فضائية خاصة بها ستبدأ بتشغيلها رسميا العام القادم.

المصدر: فيستي