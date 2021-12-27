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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لسبر الأرض

الفضاء

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لسبر الأرض
China National Space Administration
الصين تطلق قمرا صناعيا بصريا إلى الفضاء
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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أنه تم بنجاح إطلاق قمر صناعي بصري جديد إلى الفضاء لسبر الأرض.

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وتفيد إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، أن القمر الصناعي Цзыюань-1 02E" أطلق يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 في الساعة 11.11 بالتوقيت المحلي (الساعة 6.11 بتوقيت موسكو)، من مطار تايوان الفضائي بمقاطعة شانسي الواقعة شمال البلاد، باستخدام صاروخ النقل Changzheng-4.

ووفقا للإدارة، ستكون مهمة القمر Ziyuan-1 02E في الفضاء دراسة الموارد الطبيعية الأرضية.

وبالإضافة إلى هذا، حمل الصاروخ Changzheng-4 إلى الفضاء أيضا قمرا صناعيا علميا صغيرا ليكون منصة بحث لطلاب المدارس الثانوية في جمهورية الصين الشعبية. القمر الصناعي الصغير هو أيضًا جزء من مشروع Xiwang (الأمل) المشترك لاستكشاف الفضاء بين الصين وإفريقيا.

المصدر: نوفوستي

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