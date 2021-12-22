ناسا تؤجل إطلاق "جيمس ويب" مرة أخرى
Northrop Grumman
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أعلنت ناسا عن تأجيل إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" إلى يوم 25 ديسمبر الجاري بسبب سوء الحوال الجوية.
وتشير ناسا في بيانها المنشور على موقعها بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "نظرا لسوء الأحوال الجوية في منطقة مطار كورو الفضائي بغويانا الفرنسية، فإن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" لن يطلق إلى الفضاء قبل يوم 25 ديسمبر ".
وتضيف، سوف يحدد موعد الإطلاق النهائي استنادا إلى بيانات الطقس الجديدة يوم الأربعاء.
ويذكر أنه كان من المقرر إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" بواسطة صاروخ النقل Ariane 5 من مطار كورو الفضائي بغويانا الفرنسية يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021.
المصدر: نوفوستي
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