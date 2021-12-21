قد يكشف عوالم لم ترها البشرية من قبل.. أيام معدودة قبل إطلاق أضخم تلسكوب في التاريخ

يستعد العلماء للوصول إلى "حافة الكون المرئي"، مع قرب إطلاق أضخم تلسكوب في تاريخ البشرية.

يترقب العلماء إطلاق أكبر وأضخم تلسكوب فضائي في تاريخ البشرية، ليصل بعد إتمام مراحل نشره إلى الفضاء السحيق على مسافة تقدر بأكثر من 1.5 مليون كم من سطح الأرض.

سيكون التلسكوب "جيمس ويب" أقوى 100 مرة من تلسكوب "هابل"، ويعقد عليه علماء الفلك آمالا كبيرة في استكشاف عوالم جديدة وغريبة وفهم أصول ومنشأ الكون والبحث عن أي ملامح لحياة محتملة في المجرة خارج كوكبنا الأرض.

يقول الخبراء إنه عندما تكتمل جميع مراحل هذا المرصد العملاق في الفضاء، فإنه سيبدأ عصرا جديدا من علوم الفلك، وربما سيظهر أشياء لم تشهدها الإنسانية من قبل.

كان من المفترض في الأصل إطلاق "جيمس ويب" في عام 2010 بتكلفة حوالي مليار دولار، لكن إطلاقه تأجل لإضافه العديد من الأدوات فائقة الحساسية حتى وصلت التكلفة إلى 10 مليارات دولار.

إذا....

ما الفرق بين هابل وجيمس ويب؟

وما الذي سيقدمه جيمس ويب للبشرية؟

وهل سيوصلنا إلى مناطق الظلام أو إلى حافة الكون؟

أسئلة ناقشناها خلال لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب

وكان ضيف اللقاء الدكتور عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، من عمان في الأردن.