لوكاشينكو يمنح رائد فضاء روسيا بيلاروسي الأصل وسام الصداقة بين الشعوب

منح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، رائد الفضاء في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، أوليغ نوفيتسكي، وسام الصداقة بين الشعوب.

وذلك بعد أن وقّع الجمعة 17 ديسمبر مرسوما رئاسيا بهذا الشأن. وجاء في المرسوم إن رائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي تم تكريمه بهذا الوسام البيلاروسي السامي لقاء إنجازاته الكبيرة في استصلاح الفضاء ومساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الدولية.

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يذكر أن، أوليغ نوفيتسكي، البالغ من العمر 50 عاما ولد في مدينة (تشيرفين) بمحافظة مينسك البيلاروسية، وسبق لرائدي الفضاء بيلاروسيي الأصل، بيوتر كليموك وفلاديمير كوفاليونوك أن حققا رحلات فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفيما يتعلق بأوليغ نوفيتسكي، فإنه كان قائدا لمركبة "سويوز – 18" الروسية المأهولة التي أعادت الخريف الماضي الطاقم السينمائي (بالفنانة يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو) إلى الأرض بعد انتهائهما من تصوير فيلم "التحدي" الروائي على متن المحطة الفضائية الدولية.

وقد قضى رائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي قبل ذلك 531 يوما على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس