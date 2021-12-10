توهج ضخم رُصد على نجم بعيد أكبر بـ 10 مرات من أقوى توهج سُجّل على الإطلاق!

اكتشف علماء الفلك الذين يراقبون نجما بعيدا، طردا هائلا للكتلة الإكليلية أكبر بعشر مرات من أقوى كتلة سجلت على الإطلاق، ما أثار مخاوف من أن توهجا هائلا قد يندلع أيضا من شمسنا.

ويقول الخبراء إن مثل هذا التوهج ممكن من الناحية النظرية، لكن من المحتمل أن يحدث كل عدة آلاف من السنين. وما أرادت دراسة أجرتها جامعة كولورادو بولدر اكتشافه، هو ما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى حقن كتلة إكليلية هائلة بالقدر نفسه، والتي تحدث مباشرة بعد أن يترك النجم توهجا أو انفجارا مفاجئا ومشرقا للإشعاع في أعماق الفضاء.

وقال عالم الفيزياء الفلكية يوتا نوتسو، أحد معدي الورقة البحثية: "نشك في أنها ستنتج أيضا إشعاعات متفجرة أكبر بكثير. لكن حتى وقت قريب، كان هذا مجرد تخمين".

ووضع الباحثون أنظارهم على EK Draconis، الذي يبعد 111 سنة ضوئية، بحجم شمسنا نفسه تقريبا ولكن أصغر بكثير. ويبلغ عمره 100 مليون سنة فقط، وهو صغير نسبيا بالمعنى الكوني، بينما يبلغ عمر شمسنا 4.6 مليار سنة.

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وفي أبريل 2020، لاحظ الفريق أن EK Draconis يقذف سحابة من البلازما الحارقة بكتلة تقدر بمليارات الكيلوغرامات - أكبر بعشر مرات من أقوى طرد للكتلة الإكليلية سجل على الإطلاق من نجم شبيه بالشمس.

وحللوا النجم لمدة 32 ليلة باستخدام القمر الصناعي الاستقصائي للكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا وتلسكوب SEIMEI التابع لجامعة كيوتو، قبل أن يحالفهم الحظ.

وبعد حوالي 30 دقيقة على اندلاع التوهج الهائل، لاحظ الباحثون ما بدا أنه طرد كتلي إكليلي يتطاير بعيدا عن سطح النجم. وكانوا قادرين فقط على اللحاق بالخطوة الأولى في حياة ذلك الطرد، والتي تسمى مرحلة "ثوران الفتيل"، ولكن مع ذلك كان "وحشا" يتحرك بسرعة قصوى تبلغ حوالي مليون ميل في الساعة.

وتحدث القذائف الكتلية الإكليلية، والمعروفة أيضا باسم العواصف الشمسية، على أساس منتظم مع شمسنا، ولكنها لا تقترب في أي مكان من النطاق نفسه مثل انفجار الطاقة والجسيمات المشحونة التي اندلعت من EK Draconis.

وفي عام 2019، على سبيل المثال، نشرت دراسة أظهرت أن النجوم الشابة الشبيهة بالشمس حول المجرة تبدو وكأنها تعاني من تضاريس فائقة متكررة - مثل التوهجات الشمسية الخاصة بنا، لكنها أقوى بعشرات أو حتى مئات المرات من أي شيء رآه العلماء في نظامنا الشمسي.

وقال نوتسو إن الانطلاقات الضخمة ربما كانت أكثر شيوعا في السنوات الأولى للنظام الشمسي.

وبعبارة أخرى، كان من الممكن أن تساعد المقذوفات الكتلية الضخمة من الإكليل في تشكيل كواكب مثل الأرض والمريخ إلى ما تبدو عليه اليوم.

ونُشر البحث في مجلة Nature Astronomy.

المصدر: ديلي ميل