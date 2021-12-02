روفر مريخي صيني يتصل بمسبار مداري أوروبي

أجرى العلماء الصينيون والأوروبيون دورات اختبارية للاتصالات بين روفر "جوجونغ" المريخي الصيني ومسبار "مارس إكسبريس" المريخي المداري الأوروبي.

وأكدت الاختبارات أمكانية استخدام البعثة الأوروبية المريخية للحفاظ على الاتصال بالروفر الصيني وإرسال إشاراته إلى الأرض.

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أفاد بذلك المكتب الصحفي للوكالة الفضائية الأوروبية.

أجرى المشاركون في بعثتي Mars Express الأوروبية و Tianwen-1 الصينية أول دورات اتصال تجريبية بشأن استخدام المسبار الأوروبي بمثابة جهاز ترحيل إشارات الاتصال بين روفر Chzhuzhong (جوجونغ) والأرض. وتكللت تلك الاختبارات بنجاح تام وأكدت امكانية عمل Mars Express الأوروبية كجامع إشارات واردة من روفر "جوجونغ" الصيني.

يذكر أن روفر Chzhuzhong عبارة عن حلقة رئيسية في بعثة Tianwen-1 المريخية الصينية التي أرسلت إلى الكوكب الأحمر في يونيو عام 2020 لتوصل الروفر في فبراير الماضي إلى مدار المريخ من حيث هبط بنجاح على سطح المريخ في منطقة يوتوبيا.

في مطلع أكتوبر الماضي، انقطع الاتصال بين الجزء المداري من بعثة Tianwen 1 والأرض بسبب ما يسمى بـ ظاهرة "اقتران" الأرض والشمس والمريخ" ، والتي تحدث كل 26 شهرا، حيث يقع المريخ والشمس والأرض على خط واحد، أي تكون الشمس بين الأرض والمريخ مباشرة، الأمر الذي يمنع إلى حد بعيد أنظمة الاتصال بين الكوكبين من التشغيل.

المصدر: تاس