اكتشاف أكثر من 300 كوكب خارجي في الفضاء السحيق بفضل خوارزمية حديثة!

قالت ناسا إنه تم تأكيد 301 كوكب خارجي إضافي، وذلك بفضل خوارزمية التعلم العميق الجديدة.

وأصبحت الإضافة المهمة ممكنة بفضل الشبكة العصبية العميقة ExoMiner، والتي أنشئت باستخدام بيانات من مركبة الفضاء Kepler التابعة لناسا ومتابعتها K2.

وتستخدم الحاسوب العملاق التابع لوكالة الفضاء، Pleiades، وهو قادر على فك رموز الفرق بين الكواكب الخارجية الحقيقية و"الإيجابيات الزائفة".

وترفع الكواكب المؤكدة حديثا، والتي تدور حول نجوم بعيدة في الكون، إجمالي عدد الكواكب الخارجية المؤكدة إلى 4870.

وعلى عكس برامج التعلم الآلي الأخرى للكشف عن الكواكب خارج المجموعة الشمسية، فإن ExoMiner ليس صندوقا أسود - لا يوجد غموض حول سبب قراره بأن شيئا ما هو كوكب أم لا، كما قال أحد معدي الدراسة، جون جينكينز، عالم الكواكب الخارجية في مركز أبحاث Ames التابع لناسا في بيان.

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وهناك فرق بسيط بين كوكب خارج المجموعة الشمسية "مؤكد" و"تم التحقق من صحته"، كما تلاحظ ناسا: يتم "تأكيد" الكواكب الخارجية عندما تُبرز تقنيات المراقبة المختلفة ميزات لا تظهر إلا بواسطة الكواكب؛ يتم "التحقق من صحتها" عند استخدام الإحصائيات.

وفي الدراسة، استخدم ExoMiner مجموعات بيانات من أرشيف Kepler لاكتشاف 301 كوكب من مجموعة أكبر بكثير من المرشحين.

وجرى التحقق من صحتها من خلال خط Kepler Science Operations Center، وتم ترقيتها إلى حالة مرشح الكوكب بواسطة مكتب Kepler Science.

ويُظهر البحث المنشور حديثا أن الشبكة العصبية تكون أكثر اتساقا ودقة عندما تتخلص من الإيجابيات الكاذبة من العلماء.

كما أنه يعطي الباحثين تفاصيل إضافية حول سبب اتخاذ ExoMiner للقرار الذي اتخذه.

ويعد ExoMiner دقيقا للغاية وفي بعض النواحي أكثر موثوقية من كل من مصنّفات الآلات الحالية والخبراء البشريين الذين من المفترض أن يحاكيهم بسبب التحيزات التي تأتي مع الملصقات البشرية.

وتشير وكالة ناسا إلى أنه من بين 301 من الكواكب الخارجية التي تمت إضافتها إلى القائمة المتزايدة باستمرار، لا يُعتقد أن أيا منها "شبيه بالأرض أو في المنطقة الصالحة للحياة لنجومها الأم''، لكن بعضها يشترك في خصائص معينة للكواكب الخارجية الأخرى القريبة من الأرض.

ونُشر البحث مؤخرا في مجلة الفيزياء الفلكية.

المصدر: ديلي ميل