الهند بصدد تصميم أقمار صناعية تدمّر نفسها

تقوم مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية بتصميم صواريخ وأقمار صناعية تدمر نفسها، الأمر الذي سيساعد في الحيلولة دون تلويث مدار الأرض.

وحسب رئيس مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية، كيلا سافاديفو، فإن كل الأجسام المعدنية للصواريخ تسقط حاليا في البحر بعد إطلاقها أو تتحول إلى نفايات فضائية.

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ونقلت صحيفة Times of India عن، كيلا سافاديفو قوله:" إننا بصدد ابتكار تكنولوجيا ستساعد الصواريخ في تدمير نفسها بفاعلية قصوى للحيلولة دون سقوط النفايات في البحر أو تشكل نفايات فضائية. كما ندرس إمكانية تصميم مواد خاصة لأجسام الصواريخ التي ستحترق مع محركاتها، وستسمح التكنولوجيا الجديدة كذلك بتدمير الأقمار الصناعية في المدار مباشرة من الأرض".

وستسمح التكنولوجيا بعدم تلويث البيئة ومدار الأرض، ما يعد أمرا ملحا على ضوء أخبار أفادت باقتراب المحطة الفضائية الدولية أكثر من مرة من النفايات الفضائية. وعلى سبيل المثال فإن المحطة الفضائية مرت في 15 نوفمبر بالقرب من حطام النفايات الفضائية، ما أجبر أفراد طاقمها إلى الانتقال إلى مركباتهم الفضائية.

المصدر: تاس