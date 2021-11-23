الصين تنفذ ثاني عملية إطلاق فضائي خلال أقل من أسبوع

بعد نجاحها السبت الفائت في إطلاق قمر صناعي مدني إلى مدارات الأرض، أطلقت الصين اليوم الثلاثاء قمرا آخر لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجي الفضاء "أطلقت الصين اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري قمر Gaofen-3-02 المخصص لاستشعار الأرض عن بعد".

وأضاف البيان "عملية إطلاق القمر جرت باستخدام صاروخ فضائي صيني الصنع من نوع Long March 4C، وأطلق الصاروخ من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع في مقاطعة قانسو الصينية".

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق المذكورة كانت العملية رقم 398 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March الفضائية محلية الصنع.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر Gaofen-3-02 الجديد سيستخدم للأغراض المدنية وفي مجال مراقبة الكوارث الطبيعية ومراقبة البيئة، كما سيستعمل لمراقبة المحاصيل الزراعية على الأرض، وكقمر للأرصاد الجوية أيضا.

وكانت وسائل إعلام صينية قد ذكرت سابقا أن بلادها تنوي تحطيم رقم قياسي بعدد عمليات الإطلاق الفضائي هذا العام، إذ تخطط لتنفيذ 40 عملية على الأقل.

المصدر: فيستي