ناسا تقيّم خطر اصطدام الكويكبات بالأرض

أعلن توماس زوربوخين، نائب رئيس ناسا، أن جميع الكويكبات المعروفة للخبراء في الوقت الحاضر، لن يصطدم أي منها بكوكب الأرض خلال المئة سنة المقبلة.

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ويشير زوربوخينن إلى أن ناسا تخطط لإطلاق المسبار الفضائي DART إلى الكويكب ديمورف للاصطدام به من أجل اختبار تكنولوجيا حماية الأرض من الكويكبات مستقبلا.

ويقول، "اطمئنوا، هذا الكويكب الآن ومستقبلا لا يهدد الأرض. كما أن جميع الكويكبات المعروفة حاليا لا تهدد بالاصطدام بالأرض خلال المئة عام المقبلة أو نحو ذلك".

ويضيف محذرا، "يعرف العلماء 40 بالمئة فقط من الأجسام الفضائية التي يبلغ مقاسها أكبر من 140 مترا. وعلينا البحث عن 60 بالمئة الباقية".

ومن المقرر إطلاق DART بواسطة صاروخ النقل فالكون 9 يوم 24 نوفمبر 2021 ، على أمل اصطدامه بالكويكب ديمورف في سبتمبر-أكتوبر عام 2022.

المصدر: نوفوستي