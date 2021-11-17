"روس كوسموس" تعلن عن توصلها لاتفاق مع "ناسا" بشأن استئناف الرحلات المتبادلة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" بشأن استئناف برنامج الرحلات المتبادلة.

وأكد المدير التنفيذي الخاص بالرحلات المأهولة في "روس كوسموس"، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الأربعاء أن نص الاتفاقية الجديدة أحيل إلى الحكومة للمصادقة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه المسألة بالدرجة الأولى ليست فنية بل بيروقراطية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تدقيق بعض العبارات في نص الاتفاقية وأن "العمل جار على نحو طبيعي".

وتم تعليق برنامج الرحلات المتبادلة إلى المحكمة الفضائية الدولية في عام 2011.

وبموجب هذا البرنامج، جرى نقل رواد فضاء روس إلى المحطة الدولية على متن مركبات أمريكية وبالعكس.

وسبق أن أكدت "ناسا" في العام الماضي أنها تناقش مع "روس كوسموس" استئناف العمل بهذا البرنامج.

المصدر: "إنترفاكس"