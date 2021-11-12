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ناسا تشارك صورة مفصلة لـ"رجل الثلج" المنحوت من الغاز والغبار على بعد 6 آلاف سنة ضوئية

الفضاء

ناسا تشارك صورة مفصلة لـ
NASA, ESA, J. Tan (Chalmers University of Technology), and DSS; Processing; Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)
سديم رجل الثلج
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شاركت ناسا صورة جديدة من هابل لسديم لامع يشبه "رجل ثلج" يحوم في الفضاء، على بعد 6000 سنة ضوئية من الأرض.

ويقع سديم الرجل الثلجي، وهو سديم انبعاثي، في كوكبة الكوثل (Puppis) في السماء الجنوبية.

والسدم الانبعاثية عبارة عن سحب منتشرة من الغاز أصبحت مشحونة بشدة بواسطة طاقة النجوم الضخمة القريبة لدرجة أنها تتوهج بضوءها الخاص.

ويزيل الإشعاع الصادر عن هذه النجوم الضخمة الإلكترونات من ذرات الهيدروجين في السديم في عملية تسمى التأين. وعندما تعود الإلكترونات المنشطة من حالة الطاقة الأعلى إلى حالة الطاقة المنخفضة، فإنها تصدر طاقة على شكل ضوء، ما يتسبب في توهج غاز السديم.

وباستخدام تلسكوبات الأرض، يشبه الرجل الثلجي كرة غاز ثنائية الفصوص، لكن صورة تلسكوب هابل الفضائي هذه تلتقط تفاصيل المنحنيات الكاسحة للغاز اللامع وعقد الغبار المظلمة في جزء صغير من السديم.

ويُعرف سديم رجل الثلج أيضا باسم Sharpless 2-302. ووقع التقاط هذه الصورة كجزء من مسح "النجوم الأولية" الضخمة ومتوسطة الحجم، أو النجوم المتكونة حديثا.

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واستخدم علماء الفلك حساسية الأشعة تحت الحمراء لكاميرا هابل واسعة المجال 3 للبحث عن الهيدروجين المتأين بالأشعة فوق البنفسجية من النجوم الأولية، والنفاثات القادمة من النجوم، وميزات أخرى.

وعلى الرغم من عدم نشاط تلسكوب هابل خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن وكالة ناسا حافظت على عمله من خلال مشاركة صور رائعة تم التقاطها بواسطة التلسكوب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية، من مختلف زوايا الكون.

في الوقت الحالي، عاد تلسكوب هابل الفضائي، البالغ عمره 30 عاما، للعمل بعد أكثر من أسبوعين من تعطله.

المصدر: phys.org

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