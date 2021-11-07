"سبيس إكس": رياح عاتية ترجئ عودة روادنا إلى الأرض

دفعت رياح عاتية هبّت على سواحل فلوريدا شركة "سبيس إكس" الفضائية لإرجاء عودة 4 رواد من محطة الفضاء الدولية، حيث قضوا هناك ستة أشهر.

وأشارت الشركة إلى أنه "كان من المقرر أن يغادر رواد الفضاء محطة الفضاء الدولية اليوم الأحد، بحيث تهبط كبسولتهم في خليج المكسيك صباح غدا الاثنين، ولكن مع هبوب رياح تجاوزت حدود السلامة، أجلت الشركة مغادرتهم حتى ظهر يوم الاثنين، مع عودة ليلية لختام مهمتهم التي استغرقت 6 أشهر".

وأضافت: "الخبر السار هو أن رحلتهم إلى الأرض ستستغرق 8 ساعات، أي أقل من نصف المدة السابقة"، لافتة إلى أن "المرحاض الموجود في كبسولتهم معطوب، مما سيضطر الرواد للاعتماد على الحفاضات أثناء عودتهم".

وسبق أن تم إرجاء عودة الرواد بسبب سوء الأحوال الجوية، فضلا عن مشكلة طبية تعرض لها أحد الرواد، ولم يتم الكشف عنها.

المصدر: "أ ب"