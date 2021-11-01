كويكب بحجم ملعبي كرة قدم يمر بالقرب من الأرض صباح الغد بسرعة هائلة

كشفت تقارير أن كويكبا بحجم ملعبي كرة قدم سيتجاوز الأرض قبل الساعة السادسة من صباح الغد.

ويحمل الكويكب اسم 2017 TS3، ويبلغ قطره 219 مترا، وسيتجاوز كوكبنا بسرعة هائلة تصل إلى 35 ألف كم في الساعة.

ومع كون متوسط ​​طول ملعب كرة القدم يتراوح بين 90 مترا إلى 120 مترا، فإن هذا يجعل 2017 TS3 أكبر من ملعبين بالحجم الكامل.

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وتشير التقارير إلى أن الكويكب سيسير عبر النظام الشمسي بسرعة تفوق 30 مرة سرعة الصوت.

وأفادت وكالة ناسا أن الكويكب سيمر في حوالي الساعة 5.51 صباحا بتوقيت غرينتش غدا، الثلاثاء 2 نوفمبر، وفقا لموقع "نيوزويك".

وهذا "الاقتراب الوثيق"، لا يشكل 2017 TS3 أي تهديد على الأرض حيث إنه لن يقترب أكثر من مسافة 5.4 مليون ميل، أي 14 مرة أبعد من القمر.

واعتمادا على مخاوف وكالة ناسا بشأن عواقب وجود كويكب قريب من كوكبنا، قد تصنف الصخرة الفضائية ضمن الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطيرة (PHA)، عقب مرورها بالقرب من كوكبنا.

ولكن، على الرغم من السرعة المذهلة لـ 2017 TS3، فهو أصغر من العديد من الكويكبات الموجودة ضمن هذا التصنيف ولن يقترب كثيرا من الأرض.

وعادة تقتصر أحداث الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطيرة (PHA) على الكويكبات التي تمر ضمن 4.5 مليون ميل من الأرض ويبلغ قطرها أكثر من 140 مترا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تخوف العلماء من أن يضرب كويكب بحجم أهرامات الجيزة الغلاف الجوي للأرض.

ولحسن الحظ، حافظت الصخرة الضخمة على مسافة آمنة على بعد 3.5 مليون ميل من الأرض.

المصدر: ديلي ستار