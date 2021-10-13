6 بلدان تشارك في تجربة محاكاة العيش على المريخ في صحراء إسرائيلية

شهدت صحراء النقب الإسرائيلية انطلاق تجربة محاكاة العيش على سطح المريخ.

ويشارك في التجربة 6 "رواد فضاء" يمثلون إسرائيل، النمسا، ألمانيا، هولندا، البرتغال، إسبانيا بمن فيهم 5 رجال وإمرأة واحدة.

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وقالت صحيفة Time of Israel الإسرائيلية إنه تم إنشاء نموذج من القاعدة المريخية في حفرة يبلغ عمقها حوالي 500 متر وعرضها حوالي 40 كيلومترا. سيعيش 6 رواد فضاء في هذه المحطة لغاية نهاية أكتوبر.

وتجري التجربة كجزء من برنامج AMADEE العلمي التابع لمنتدى الفضاء النمساوي. والغاية من البرنامج هو تطوير الأجهزة واختبار العمليات والتطورات العلمية التي قد تستخدم في الرحلات المستقبلية إلى الكواكب الأخرى.

وتجري التجارب كهذه مرتين أو 3 مرات في بلدان مختلفة. وقد جرت البعثة الأخيرة عام 2019 في سلطنة عمان حيث استغرقت 4 أسابيع.

وأنشأت إسرائيل من أجل إنجاز التجربة قبة جيوديسية تحاكي قاعدة رواد الفضاء على المريخ. وتم تزويدها وبأنظمة دعم الحياة وكذلك أجهزة علمية وبطاريات شمسية وهوائيات. وسيكون المشاركون في التجربة معزولين تماما على مدى 3 أسابيع عن العالم المحيط بهم. ويمكنهم تحقيق تحركات خارج المحطة بعد ارتداء بزات فضائية، وفي حال قيامهم برحلات بعيدة سيستخدمون مركبة مريخ خاصة.

وقال منظمو التجربة إن المنطقة التي تم اختيارها في صحراء النقب تشبه كثيرا سطح كوكب المريخ. وبفضل ذلك يمكن دراسة جوانب مختلفة لعمل الباحثين على هذا الكوكب.

يذكر أن صحراء النقب كانت قد شهدت في منتصف فبراير عام 2018 تجربة شبيهة لمحاكاة العيش على سطح المريخ وشارك فيها 6 أشخاص كذلك.

المصدر: تاس