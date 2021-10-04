تلسكوب هابل يرصد "العين السماوية" لمجرة ذات نواة نشطة بشكل لا يصدق

شاركت وكالة ناسا صورة جديدة مذهلة لمجرة بعيدة جدا، تبعد 130 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الميزان، وتقع في فئة كونية فريدة بفضل جوهرها النشط.

وتتمتع المجرة الحلزونية NGC 5728 بقوة كبيرة في مركزها. وتظهر صورة تلسكوب هابل الجديدة "عين" المجرة الحلزونية، والتي توصف بأنها مجرة زايفرت، وهو تصنيف لأنواع من المجرات تصدر إشعاعا ناشئا عن غاز شديد التأين، ويبدو لنا هذا الإشعاع على هيئة خطوط متميزة في الطيف.

This galaxy is more than meets the eye… 👁️



Seen in infrared and visible light, the galaxy NGC 5728 has an elegant appearance in this #HubbleFriday view.



But it’s really a Seyfert galaxy, an energetic class of galaxies known as active galactic nuclei: https://t.co/BhQOSUVY8Hpic.twitter.com/NpvYnzYHox — Hubble (@NASAHubble) October 1, 2021

وهذا يعني أن إحدى خصائصها المميزة هي نواة المجرة النشطة في قلبها والتي تتألق لامعة بفضل كل الغازات والغبار الذي يتناثر حول الثقب الأسود المركزي.

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وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (التي تشغل تلسكوب هابل الفضائي بشكل مشترك مع وكالة ناسا) إن المجرة شوهدت بواسطة إحدى كاميرات تلسكوب هابل الفضائي وهي "حساسة للغاية" لكل من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

واستخدم التلسكوب الفضائي كاميرا المجال الواسع 3 (WFC3) لالتقاط هذا المنظر. وقال المسؤولون في بيان يصف الصورة إنه حتى مع ظهور هذا المشهد الكوني الرائع في الصورة، هناك أيضا الكثير مما يحدث بالقرب من NGC 5728 لا تلتقطه الكاميرا.

وكتب مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في الوصف: "كما تظهر هذه الصورة، يمكن ملاحظة NGC 5728 بوضوح، وفي الأطوال الموجية الضوئية والأشعة تحت الحمراء تبدو طبيعية تماما. إنه لأمر رائع أن تعرف أن مركز المجرة يصدر كميات هائلة من الضوء في أجزاء من الطيف الكهرومغناطيسي التي لا يتأثر بها WFC3!"

واتضح أن "قزحية عين المجرة" لـ NGC 5728 قد تبعث في الواقع بعض الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء التي يمكن للكاميرا أن تكتشفها بفضل الغبار المتوهج المحيط بالنواة.

المصدر: سبيس